Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 30 августа 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 15 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 21 градуса. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный силой 3-4 м/с с порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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