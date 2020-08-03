Дзюба сказал, чем займется после футбола

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не исключает, что после завершения спортивной карьеры начнет работать на телевидении.

«В августе [22-го] мне будет 32 – потихоньку задумываюсь, что будет дальше. Бизнес – точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься – обманут сто процентов», – рассказал футболист Sports.ru.

«Может, пойду экспертом на телевидение. Но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить – ерунда», – добавил Дзюба, однако отметил, что «пока больше склоняется к тренерству».

«Думал, чего хочу больше – стать тренером или спортивным директором. Решил, что, если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете», – пояснил он.

Напомним, Дзюбу признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги сезона-2019/20.