В Москве назвали глупостью угрозы США за «сговор» России с талибами

Российская сторона не комментирует заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О`Брайена о том, что Москва «заплатит цену», если обвинения в сговоре с талибами в Афганистане подтвердятся, заявил дипломатический источник.

«Какие тут комментарии могут быть? Мы игнорируем такие глупости», – заявил источник РИА «Новости».

Он напомнил, что российская сторона уже неоднократно на разных уровнях опровергала сообщения СМИ о возможном «сговоре» Москвы и талибов, якобы направленном против США.

В июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.