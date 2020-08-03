Роспотребнадзор предупредил о распространении тропических постельных клопов СК завел дело о массовых убийствах мирных граждан под Псковом во время ВОВ Медведчук приехал на отдых в Крым 3 августа 2020, 09:27 Текст: Евгения Шестак

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук приехал в Крым, где проведет отпуск с семьей, сообщил пресс-секретарь политика Олег Бабанин. «Виктор Медведчук прибыл в Крым, где проведет отпуск с семьей», – цитирует ТАСС пресс-секретаря. По данным украинских СМИ, Медведчук с женой Оксаной Марченко прибыли в Крым через пункт пропуска «Каланчак» в воскресенье. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями. Аксенов отметил, что всем политикам Украины следует признать истину, что Крым является частью России, «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет».

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