Владельцу турбазы на Алтае предъявили обвинение после гибели четырех человек

Следственные органы СК по Алтайскому краю предъявили обвинение владельцу туристической базы «Глобус», где погибли четыре человека, сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали и допросили в качестве обвиняемого. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщается на сайте СК.

В настоящее время следователь готовит ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти постояльцев стало отравление окисью углерода. Следователи СК совместно со специалистами Роспотребнадзора провели следственный эксперимент и выяснили, что работа генератора в помещении бойлерной стала причиной появления окиси углерода в номерах на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что тела людей в номере турбазы нашли после того, как гости учреждения долго не выходили оттуда. Сотрудники турбазы решили вскрыть номер, и обнаружили там тела четырех людей, включая детей.

По данным следствия, семья заселилась на базу 26 июля. В тот день из-за дождя выключили свет. Владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора.

Приоритетной версией гибели семьи в СУ СК называли отравление. Владельца турбазы «Глобус» задержали.