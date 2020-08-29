Минобороны отобрало более 300 инновационных разработок на «Армии-2020»

Специалисты Минобороны выбрали более 300 перспективных инновационных разработок и проектов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

«Заинтересованными органами военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных разработок и проектов», – передает ТАСС слова Гончарова.

Про словам генерала, более 11 тыс. представителей профессионального сообщества приняли участие в 186 мероприятиях научно-деловой программы форума, в том числе в 124 круглых столах.

Гончаров подчеркнул, что в субботу специалисты, работающие на форуме, продолжат изучать представленные образцы вооружения, военной и специальной техники на полигонах.

«Показ вооружения и техники в динамике традиционно будет отличаться межвидовой направленностью, где будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ», – подчеркнул генерал.

Также он рассказал, что в субботу гостей форума ждет летная программа «Русских витязей», «Стрижей», «Беркутов» и выступление пилотажной группы «Первый полет».

Напомним, Минобороны в ходе форума «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники. Общая сумма контрактов превысила 1,16 трлн рублей.

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