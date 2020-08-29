Минздрав предложил выдавать электронные свидетельства о рождении

Минздрав предложил выдавать медицинские свидетельства о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что это нововведение облегчит предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке указывается, что гражданам не придется лично обращаться в соответствующие органы, чтобы получить документ.

Ранее большинство россиян оказались не готовы оформлять электронные паспорта.