Пермский край решили проверить на «цифровую зрелость»

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края заявил, что регион станет первым субъектом страны, в котором «оценят цифровую зрелость».

Вице-премьер подчеркнул, что одна из ключевых целей, которые поставил перед страной президент Владимир Путин, это масштабная цифровая трансформация, сообщается на сайте правительства Пермского края.

К 2030 году, по поручению главы государства, необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны быть подключены к интернету.

«Эти цели могут быть достигнуты при участии пермских IT-компаний. Здесь я увидел уникальные разработки, которые не видел нигде в стране. Большинство из них уже нашли свое практическое применение, например системы «Умный лес» и «Умный дом». Эти разработки делают жизнь населения безопасней и комфортнее, – отметил Дмитрий Чернышенко. – Пермский край станет пилотным проектом, где мы проведем оценку цифровой зрелости. Это свидетельствует о высоком уровне цифрового потенциала региона: здесь развивается использование искусственного интеллекта, Пермский край является точкой притяжения для айтишников. На вашем регионе мы проверим корректность системы оценки. В случае успеха мы передадим ее в другие регионы для аналогичных исследований».

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Прикамье находоится сегодня на ведущих позициях в сфере высоких технологий среди регионов – это результат проделанной большой работы.

«Отправной точкой развития отрасли в регионе стал визит президента России Владимира Путина в 2017 году. За три года в этом направлении проделана масштабная работа. И дальше правительство края не будет снижать внимание к IT-сектору. Одна из ключевых задач краевых властей – сделать Пермский край регионом успешных людей, людей нового поколения и IT-индустрии», – подчеркнул он.

Президент и гендиректор АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев заявил о потребности телеком-компаний в государственной поддержке. «Пандемия и кризис, который мы пережили, показал, что мира без Digital просто нет. Потребление интернета в наших сетях выросло в два раза. Все коммуникационные сети были перегружены, ведь жизнь переместилась в виртуальный мир. Сегодня без интернета нет общения, нет здравоохранения, нет образования. Многие из нас работают, используя облачные сервисы. Digital-сфера стала ключевым фактором для полноценной жизни каждого из нас и страны в целом. Фокус государства на развитии инноваций важен для нас, частных предпринимателей, – нам важно понимать, что мы не одни, – подчеркнул Андрей Кузяев. – если у телеком-компаний нет 30%-х резервов мощностей, то сеть не сможет выдержать подобные скачки трафика, как в период самоизоляции. Поэтому мы сейчас активно инвестируем в инфраструктуру. Уже в следующем году планируем перевести 2/3 всех домохозяйств страны на скорости в 1 гигабит в секунду».

В ходе заседания Координационного совета зампреду правительства Дмитрию Чернышенко и главе Пермского края Дмитрию Махонину были представлены решения IT-компаний по внедрению искусственного интеллекта в сектор госуправления.

Дмитрий Махонин заявил, что Пермский край по праву называется одним из центров России по развитию IT-индустрии и робототехники: «Нам есть что показать, и есть куда развиваться. Уже сейчас в регионе порядка 23 тыс. IT-специалистов, и дальше эти компетенции будем масштабировать – заявляемся на увеличение контрольных цифр приема в образовательных учреждениях. У нас активно развиваются технопарки, IT-технологии внедряются в социальную сферу и государственное управление, а наша система ЭПОС будет запущена с 1 сентября во всех школах».

Руководители пермских IT-компаний представили зампреду и главе Прикамья low-code платформу (3V) для цифровизации процессов, анализа обработки данных от компании «Тривиум», компания «Форпост» продемонстрировала решения для умного и безопасного города на базе собственной платформы видеоаналитики, работающей на нейронных сетях.

Про облачную интеграционную платформу для «умных зданий» Ujin рассказала директор ООО «Юникорн» Светлана Перминова. Эта технология позволяет через мобильное приложение управлять зданием: от расходов коммунальных услуг до систем безопасности. «Наша компания разрабатывает облачные системы мониторинга и управления для крупных федеральных застройщиков, провайдеров связи и международного ритейла. Данная технология может быть эффективной для садиков, школ, а также для «умных домов». Отдельный интерфейс – для управляющих компаний, обслуживающих жилые дома. Владелец с помощью нашего приложения получает функционал управления всем жильем – от оплаты квартиры до экономии коммунальных услуг. При этом система полностью окупает себя за два сезона», – сказала Перминова.

По словам Дмитрия Чернышенко, технологию необходимо протестировать на определенном объекте, доказать экспериментально, что она работает: «Это прекрасный пример развития стартапа, этот опыт нужно тиражировать. На мой взгляд, данное решение будет востребовано, так как «умных домов» в России будет больше. Будьте чемпионами, станьте первым регионом: необходимо протестировать технологию на социальных объектах и, доказав ее эффективность, пилотировать на остальные субъекты страны. Компания может стать первой в России, кто пройдет такой путь. Начните, мы поддержим».

Также Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Махонину была презентована новая разработка компании Promobot – программно-аппаратный комплекс для автоматического сканирования и распознавания документов Promobot Scanner. Он позволит экономить время пребывания заявителя в пермском многофункциональном центре «Мои Документы» (МФЦ).

Роботизированная система может автоматически отсканировать паспорт и автоматически заполнить нужные поля, получить заявления о приеме документов и назначить дату. Сотруднику достаточно приложить документ к сканеру: система распознает данные и заполнит необходимую форму, а затем – сформирует заявление. Результатом пилотного использования разработки стало сокращение скорости ввода данных с 60 до 10 секунд. По словам разработчиков, технология сокращает время ожидания в очереди и время заполнения документов в 11 раз.

Также Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Махонину продемонстрировали первого в России человекоподобного робота Promobot, который в этом году начал работу в МФЦ. Сейчас робот уже на постоянной основе исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг.

Вице-премьеру и главе региона также была представлено мобильное приложение для приема онлайн-оплаты с мгновенным подключением и без открытия расчетного счета в банке ООО «Биллинговые системы» (Ckassa Start). Ckassa Start – это эффективный инструмент для самозанятых, мобильное приложение позволяет принимать безналичные платежи с мгновенным подключением и без необходимости открытия расчетного счета в банке. Приложение позволяет самозанятым легко получать денежные средства от клиентов и распоряжаться ими без похода в банк (при помощи виртуальной карты). После тестирования инновационная функция, превращающая смартфон в платежный терминал, будет доступна всем самозанятым.

Пермский край оказывает поддержку по развитию IT-компаний. Для управляющих компаний технопарков и их резидентов действуют налоговые льготы: ставка по налогу на имущество – 1,1%, и льгота по налогу на прибыль – 13,5% в региональной части. IT-сфера также вошла в третий региональный пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Благодаря этому IT-компании могут получить пониженные ставки по налогу на УСН (1% – УСН «Доходы, 5% – УСН «Доходы-Расходы»), а также субсидию за каждого принятого на работу нового сотрудника в размере половины минимального размера оплаты труда в течение 6 месяцев.

Пермский край входит в рейтинг регионов с самыми быстрыми темпами цифровизации, и ежегодно повышает свои позиции. За три года Пермский край добился серьезных результатов. Сейчас пермский IT-кластер включает в себя более 2 тыс. предприятий, из них около 100 крупных и средних. Сегодня в IT-отрасли занято более 21 тыс. специалистов. 27 компаний Пермского края являются резидентами Фонда «Сколково».