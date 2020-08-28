СПЧ проведет мониторинг сентябрьских выборов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека проведет мониторинг сентябрьских выборов.

В пресс-службе рассказали, что правозащитники будут посещать избирательные участки в нескольких субъектах РФ с 11 по 13 сентября и следить за соблюдением избирательных прав граждан, передает РАПСИ.

«Традиционно члены Совета будут работать в регионах совместно с уполномоченными по правам человека, членами общественных палат и региональных СПЧ, где они есть, представителями избиркомов и профильных правозащитных организаций. По итогам мониторинга будет подготовлен обобщенный доклад», – сказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

В совете сообщили, что мониторинг будет проводиться рабочей группой по выборам, которую координируют два сопредседателя – Игорь Борисов и Наталия Евдокимова. Также впервые в этом году внимание правозащитников будет направлено не только на привычное, но и на электронное голосование.

«Мониторинговая группа СПЧ собирается работать на выборах 13 сентября на протяжении всех дней голосования, включая дистанционное электронное голосование в Курской и Ярославской областях. Коллеги изъявили желания выехать в 10 субъектов РФ на выборы различного уровня. Естественно, основной акцент будет сделан на использовании новелл, которые будет применяться на этих выборах, в интересах обеспечения прав избирателей. Прежде всего, речь идет о голосовании до дня основного голосования – 11 и 12 сентября», – сообщил Борисов.

По мнению правозащитника, опыт мониторинговой группы СПЧ, накопленный с 2015 года, будет полезен наблюдательскому сообществу при проведении досрочного голосования в течение двух дней.

«Наблюдательское сообщество сегодня только формирует подходы и методику наблюдения за многодневным голосованием, и в этом вопросе необходима помощь, которую наша мониторинговая группа, базируясь на многолетнем позитивном опыте, готова оказать, реализуя основную цель нашей деятельности – содействие реализации избирательных прав и снятие конфликтов», – рассказал он.

В Совете напомнили, что согласно положению о мониторинговой группы, ее главной задачей является сбор и обобщение информации о конфликтах, которые связаны с нарушениями избирательных прав граждан. Правозащитники лично инспектируют избирательные участки, а также аккумулируют информацию общественных организаций. Кроме того, МРГ СПЧ опирается на помощь наблюдателей, которые направляются ОП РФ и общественными палатами регионов. Итогом работы станет доклад президенту России.