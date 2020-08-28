Стартовала акция «Было – стало» об изменениях в экономике и промышленности

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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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От Гродно ждут предательства Белоруссии

Гродненская область заметно выделяется среди прочих регионов Белоруссии <a href="https://www.tut.by/">«TUT.BY»</a>
Лукашенко в очередной раз заявил о том, что над Гродненской областью витает угроза – ее хотят забрать назад поляки. Действительно, этот регион выделился в ходе протестов, более того, это самая необычная область Белоруссии, от которой ждут вспышки национализма и сепаратизма. Оправданы ли эти страхи? И может ли Гродно стать «белорусским Крымом», являясь «белорусским Львовом»? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
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    Стартовала акция «Было – стало» об изменениях в экономике и промышленности

    28 августа 2020, 11:41

    Текст: Евгения Шестак

    В России запустили всероссийскую акцию «Челлендж #было_стало», направленную на поддержку и освещение изменений во всех отраслях экономики и промышленности России, сообщили организаторы.

    Акция организована по инициативе молодежного сообщества «Молодые инженеры ТЭК» и при поддержке Минэнерго России и Росмолодежи в рамках кампании по популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования в преддверии профессиональных праздников «Дня шахтера» и «Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    Цель челленджа – продемонстрировать, как меняются страна и люди, внедряются новые технологии путем публикации в соцсетях компаний ТЭК фотографий или фотоколлажа на тему «было_стало на моем предприятии/в моей отрасли и т.д.». 

    Акция продлится с 30 августа по 6 сентября. В течение этого времени участники акции (компании ТЭК, студенты вузов, молодые ученые и т.д.) в своих социальных медиа публикуют фотоматериал/коллажи в формате «было_стало». 

    Визуализированы могут быть вновь возведенные объекты, модернизированные предприятия, работа по улучшению рабочих мест и условий труда работников, инновации в профессиональной подготовке, развитие технологий и т.д. 

    Также в рамках акции планируется создание видеоролика для 5-ого юбилейного Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который в формате «было_стало» продемонстрирует достижения в отраслях ТЭК за 2016-2020 годы.


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