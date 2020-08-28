Стартовала акция «Было – стало» об изменениях в экономике и промышленности

В России запустили всероссийскую акцию «Челлендж #было_стало», направленную на поддержку и освещение изменений во всех отраслях экономики и промышленности России, сообщили организаторы.

Акция организована по инициативе молодежного сообщества «Молодые инженеры ТЭК» и при поддержке Минэнерго России и Росмолодежи в рамках кампании по популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования в преддверии профессиональных праздников «Дня шахтера» и «Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Цель челленджа – продемонстрировать, как меняются страна и люди, внедряются новые технологии путем публикации в соцсетях компаний ТЭК фотографий или фотоколлажа на тему «было_стало на моем предприятии/в моей отрасли и т.д.».

Акция продлится с 30 августа по 6 сентября. В течение этого времени участники акции (компании ТЭК, студенты вузов, молодые ученые и т.д.) в своих социальных медиа публикуют фотоматериал/коллажи в формате «было_стало».

Визуализированы могут быть вновь возведенные объекты, модернизированные предприятия, работа по улучшению рабочих мест и условий труда работников, инновации в профессиональной подготовке, развитие технологий и т.д.

Также в рамках акции планируется создание видеоролика для 5-ого юбилейного Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который в формате «было_стало» продемонстрирует достижения в отраслях ТЭК за 2016-2020 годы.