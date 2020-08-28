В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для ряда семей

Депутат Госдумы Елена Строкова направила обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребенка из детского дома.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», – передает RT текст обращения.

Как отметила автор инициативы, на сегодняшний день в случае усыновления ребенок теряет право на получение жилья от государства.

В связи с этим, по словам Строковой, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, которое сохраняет для ребенка возможность претендовать на жилое помещение.

Принятие инициативы позволит открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, отметила она.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», – считает депутат.

Ранее в августе в Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год.