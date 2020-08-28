Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.

«Мы начнем новую эру американского лидерства в космосе, Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе», – передает РИА «Новости» слова Трампа на съезде Республиканской партии.

Ранее в пятницу Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

В четверг директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что уже через несколько лет женщина-астронавт может ступить на поверхность Луны.

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