Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

«Главы правительств России и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Премьер-министры обсудили также график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.

Ранее пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит международный телефонный разговор по ситуации в Белоруссии.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.