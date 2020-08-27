Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Австрию

Российский дипломат, которого объявили в Австрии персоной нон грата, покинул территорию страны, сообщил дипломатический источник в Вене.

«Российский дипломат покинул территорию Австрии», – сказал собеседник ТАСС.

В понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По сведениям издания, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.

Москва заявила послу Австрии Йоханнесу Айгнеру в России протест и согласно принципу взаимности в порядке ответной меры персоной нон грата был объявлен дипломат посольства Австрии в России.