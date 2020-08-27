ОП провела слушания плана мероприятий «Десятилетия детства»

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
Разделы

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
Перейти в раздел…

Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Перейти в раздел…

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин запустил движение по трассе «Таврида»
    Путин высказался о второй волне коронавируса Путин сказал, кто стоит за задержанием 33 россиян под Минском Стало известно о попытке захвата посольства Ливии в Минске В Бундестаге раскритиковали антироссийский призыв Берлина к НАТО
    Путин дал оценку поведению белорусских силовиков Путин раскрыл подробности вакцинации дочери от COVID Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга В Тбилиси пообещали арестовать Саакашвили
    Лукашенко отказался вести переговоры с «бесчинствующими молодчиками» ФСБ разоблачила украинского шпиона в ракетных войсках В Крыму задержан представитель главы Чечни в Ивановской области Музеолог: В протечке крыши Новой Третьяковки нет ничего удивительного

    Главная тема


    Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

    контроль ситуации


    Путин заявил о российском резерве правоохранителей для помощи Белоруссии

    «неустоявшиеся соседи»


    Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Белоруссии

    «Армия-2020»


    «Гермес» доказал способность уничтожить любой западный танк одной ракетой

    Видео

    шпионская история


    Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

    Карликовое государство


    Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

    хронический кризис


    Белорусский социализм готовится к смерти

    победа оппозиции


    Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?

    ОП провела слушания плана мероприятий «Десятилетия детства»

    27 августа 2020, 15:35

    Текст: Евгения Шестак

    Государственная программа «Десятилетие детства» должна запомниться не по отчетам, а по реальным результатам работы в интересах детей, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    В соответствии с указом президента России «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» в стране ведется государственная политика, направленная на достижение благополучия детей. В этой связи в настоящее время реализуется план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, до 2020 года и ведется работа по подготовке проекта плана мероприятий на следующий период до 2027 года. Общественные слушания нового документа прошли в Общественной палате 26 августа, сообщается на сайте ОП. 

    «В рамках обсуждения, послушав разработчиков, хотелось бы прежде всего понять внутреннюю логику того, как этот документ готовился, чем руководствовались коллеги, как они понимают высшие национальные приоритеты исполнения задач, поставленных Президентом РФ, насколько они чутки к мнению людей. Сегодняшняя дискуссия должна сделать план действенным, практическим, результативным», – обратился к присутствующим заместитель Секретаря ОП Александр Галушка.

    Модератор мероприятия, председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в качестве приоритетных целей при реализации плана обозначил повышение рождаемости и снижение бедности.

    «Оба этих фактора должны отражаться в детском бюджете. Мы должны стремиться к такой амбициозной цели, как доведение объема детских пособий до 2,2 процента ВВП. Таким образом, необходимо сделать приоритетом ресурсное обеспечение детской политики», – подчеркнул он. 

    Эксперт также указал на необходимость расширения механизма участия детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, и объявил о готовящемся опросе «Десятилетие детства глазами детей и родителей».

    «Мы хотим получить оценку того, какие проблемы на сегодняшний день прежде всего волнуют семьи с детьми и какие изменения они хотели бы увидеть в период до 2027 года. Десятилетие детства должно запомниться нам не только по мероприятиям и отчетам, но и по реальным результатам работы в интересах детей и их родителей. Мы направим соответствующие рекомендации о проведении опросов в регионы, чтобы их мнение также стало базой для реализации программ местными властями и НКО», – сказал Рыбальченко.

    В свою очередь член комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Лена Ефремова поддержала инициативу Рыбальченко. 

    «Необходимо учитывать мнение детей для формирования и реализации плана Десятилетия детства. Инициированный опрос очень актуален и продемонстрирует те нюансы, которые мы, возможно, упускаем. Мы обязательно примем результаты опроса в нашу работу», сказала она. 

    Первый заместитель председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отметил, что главными показателями достижения поставленных задач должны стать уровень образования и качество жизни детей.

    Он обратил внимание на такой аспект работы, как воспитание в образовании, призвав, в частности, к усилению преподавания в школах русской литературы и музыки, поскольку, по его мнению, именно эти предметы формируют в детях лучшие ценности. 

    Тем временем заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Мастусова также подчеркнула, что культура является важнейшим аспектом воспитания и образования детей. 

    «Тема культуры в плане на отражена, и те немногие пункты, которые в него вошли, не раскрыты в полной мере. В частности, существует запрос на анимационную экранизацию классики. Наши дети активно пользуются гаджетами, и мы можем дать им возможность выбора из современного, позитивного контента. Сейчас этого выбора не хватает. Этим процессом необходимо научиться управлять и, соответственно, отразить это в плане», – сказала Мастусова.

    Заместитель председателя комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева критически высказалась о том, что в плане не предусмотрено участие Министерства спорта в разработке программ, касающихся развития физической культуры, спорта, здорового образа жизни, а также в работе по выявлению одаренных детей и др.

    «Такие программы невозможно создавать и внедрять без участия профильного ведомства», – заявила она.

    Кроме того, спикер призвала обратить серьезное внимание на такую проблему, как отсутствие медицинских кабинетов в спортивных школах и низкий уровень развития спортивной инфраструктуры в сельских учебных заведениях.

    В свою очередь заместитель председателя Комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре внесла предложения, касающиеся инфраструктурного аспекта плана.

    «Во-первых, у нас порядка 700 тыс. детей не имели возможности обучаться во время пандемии в силу банального отсутствия планшетов», – заявила она и предложила внести в план обязательное обеспечение каждой нуждающейся семьи такого рода техническими ресурсами. 

    «Второй момент относится к сертификации этих электронных устройств. Это касается таких вопросов, как блики, излучения и другие моменты, приводящие к заболеваниям. Предлагаю разработать новый сертификат для школьных планшетов. Полагаю, это можно сделать совместно с Роспотребнадзором, Минпромторгом или корпорацией «Ростех», которая в дальнейшем будет их не только сертифицировать, но и выпускать», – сказала Наталья Агре. 

    При этом член комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец высказалась о необходимости отразить в плане такие аспекты, как увеличение бюджета на диагностику и профилактику онкологических заболеваний и диабета у детей, вопросы реабилитации и паллиативной помощи. 

    Она также призвала к отмене системы персонифицированного дополнительного образования (ПФДО).


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •