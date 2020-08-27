Мужчина пришел за зарплатой с «гранатой» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина с муляжом гранаты в руках пришел в административное здание, чтобы потребовать зарплату у работодателя, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это административное здание, в котором находится много организаций. У мужчины конфликт с работодателем по зарплате. Гражданин вошел, угрожает гранатой, требует свою зарплату. Из здания эвакуированы 50 человек», – сказал собеседник Ura.ru.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых отметил, что мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Предмет, которым он угрожал, оказался муляжом гранты Ф-1 «лимонка». Личность мужчины установили, им оказался житель Москвы Кузнецов 1985 года рождения», – пояснил представитель ведомства.

Подозреваемый по профессии – строитель, он приехал в Екатеринбург на работу. Ему не платят зарплату с марта, долг составляет порядка 400 тыс. рублей, рассказал мужчина правоохранителям.

«Насколько показания мужчины соответствуют действительности, сейчас выясняют сотрудники территориального ОВД. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Коммерческая структура возобновила работу», – заключил Горелых.

В мае в Киеве мужчина пригрозил взорвать гранату после того, как его попросили надеть маску для предотвращения инфицирования коронавирусом.