Лукашенко пригрозил митингующим студентам призывом в армию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, которые митингуют на улицах и имеют отсрочки от службы в армии в связи с учебой, что если они не будут учиться, то придется защищать родину, которая сейчас «в опасности».

«Они (оппозиция) и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия – выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что «ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе». «Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что представляет реакцию, которая может последовать после его заявления. «Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону», – сказал Лукашенко.

По его словам, министр обороны Белоруссии обращался уже с таким предложением. «Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» – добавил президент.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

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