Главы МИД ЕС решили обсудить ситуацию с Навальным

Главы МИД Евросоюза на неофициальной встрече 27-28 августа в Берлине переговорят относительно отношений с Россией, в том числе на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

По его словам, эта тема важна, в том числе на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия сама должна быть заинтересована в выяснении обстоятельств ситуации с Навальным, передает ТАСС.

«Думаю, что Россия сама должна быть заинтересована в том, чтобы это было прояснено», – сказал министр.

Маас подчеркнул, что в противном случае «будут оставаться предположения и спекуляции», которые точно не улучшат отношения между Германией и Россией, а даже усложнят их.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора обсудили тему вокруг госпитализации Навального. Путин подчеркнул недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании ситуации.

В четверг МВД России начало доследственную проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. На данный момент сильнодействующие вещества выявлены не были.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.