Минобороны заказало разработку новой командирской машины

«Военно-промышленная компания» (ВПК) в рамках открытой по заказу Минобороны опытно-конструкторской работы (ОКР) разработает на базе бронемашины «Стрела» небронированную командирскую машину, сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий.

«Первые две машины «Стрела» (многоцелевой бронеавтомобиль и амфибия) мы сделали в инициативном порядке. На форуме мы подписали ОКР с Минобороны по этой теме. В этом ОКР предусматриваются еще две новых машины - это багги и небронированная машина. Будет линейка из четырех машин», – передает ТАСС слова Красовицкого.

Напомним, ранее Красовицкий сообщил, что министерство заказало у предприятия разработку бронемашин семейства «Стрела». Багги планируется защитить от пуль и мин, машина сможет буксировать прицепы по всем видам местности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД