ЦУП МКС в США перенесли из-за урагана

Специалисты хьюстонского центра управления полетом Международной космической станции переведены в резервное место из-за урагана «Лаура», сообщил российский космонавт Иван Вагнер.

«В Хьюстон пришел ураган «Лаура». Персонал ЦУП-Х (хьюстонский центр управления полетом) вчера перебрался в резервный ЦУП в Сан-Антонио», – передает РИА «Новости» сообщение Вагнера, который добавил снимок Хьюстона, Сан-Антонио, Остина и Далласа и урагана «Лаура» с борта МКС.

Профильный портал Poweroutage.com сообщил, что более 270 тыс. пользователей остаются без света в Техасе и Луизиане из-за урагана «Лаура».

Число отключений продолжает расти с момента обрушения урагана на сушу, число пользователей без света за час увеличилось почти на 80 тыс.

По данным портала, в штате Луизиана электричество отключилось в более чем 215 тыс. домов и предприятий, в Техасе без света остались 58 тыс. потребителей.

«Ураган «Лаура», достигший чрезвычайно опасной 4 категории, обрушился на территорию округа Камерон в Луизиане», – сообщил национальный центр предупреждения об ураганах (NHC). По данным центра, в некоторых районах Луизианы наблюдаются «катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения». По данным NHC, максимальная скорость ветра достигает 240 километров в час.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая «опасная» категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

Напомним, во вторник глава американского государства Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами «Марко» и «Лаура».