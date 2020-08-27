Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России Москвичей предупредили о грозе 27 августа 2020, 06:16 Текст: Антон Антонов

В Москве и Подмосковье ожидаются облачность с прояснениями, местами дожди и гроза, сообщают синоптики. Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 13 градусов, передает ТАСС. В Подмосковье температура днем составит 18–23 градуса тепла, ночью – 10–15 градусов. «Небольшой дождь, местами умеренный. Во второй половине дня местами гроза», – говорится в сообщении Гидрометцентра. Порывы южного и юго-западного ветра при грозе могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за грозы и порывистого ветра в Москве и области будет действовать в четверг с 15.00 до 21.00. Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

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