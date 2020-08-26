Россия упрекнула США в попытке утянуть СБ ООН «в дебри»

В ситуации с Ираном США «пытаются утянуть» СБ ООН «в такие дебри, куда не пробивается свет международного права», заявил МИД России.

Как говорится в заявлении на сайте МИДа, «США продолжают опасные маневры в СБ ООН в надежде реализовать собственные антииранские задумки». Представители США «принялись осаждать руководство ООН», добиваясь признания того, что у них якобы сохранилось «право воспользоваться механизмами, предусмотренными резолюцией СБ ООН 2231» и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

МИД напомнил, что США вышли из СВПД, «грубо и беззастенчиво попирали собственные обязательства», а также «без устали клеймили» ядерную сделку и «делали все, чтобы подорвать выполнение резолюции». А сейчас в Вашингтоне «заговорили о собственных «правах». Однако «ухищрения» США «разбиваются о реальность».

Как заявила Москва, США хотят «выполнять только те положения резолюции, которые ей удобны». При этом Вашингтон не может описать собственные «добросовестные и исчерпывающие» усилия в рамках процедуры разрешения споров, предусмотренной СВПД, поскольку «попросту не предпринимал таких усилий». В связи с этим у СБ ООН «нет оснований принимать обращение США к рассмотрению».

«Твердо исходим из того, что американское уведомление юридически ничтожно и не в состоянии привести в действие механизм восстановления прежних резолюций по Ирану», – заявил МИД, добавив, что «нельзя отказаться от своих обязательств по договоренности и претендовать на права, которые она дает».

Москва призвала американскую сторону «сделать выбор в пользу разумных решений, не лишать себя возможности для достижения договоренностей с Ираном».

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана.

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