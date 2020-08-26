Освобождены захваченные в Гвинейском заливе российские моряки

Стало известно об освобождении семи российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, сейчас они находятся в нигерийском городе Порт-Харкорт, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили в МИД России.

«Двадцать четвертого августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков, похищенных с судна «Кюрасао Трейдер» 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что россиянам предстоит пройти медицинскую проверку перед отправкой на родину.

«В Москве выражают признательность всем, кто содействовал освобождению российских моряков», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах было совершено нападение на танкер «Curacao Trader». Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе – 7 россиян. В нападении участвовали, по данным МИД России, восемь вооруженных пиратов, при этом каких-либо требований пока не выдвигалось.