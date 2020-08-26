Фармаколог оценил действие попавшего на прилавки некачественного «Цитрамона»

Люди, употребившие некачественный «Цитрамон», не отравятся, но продолжат болеть, заявил фармаколог Александр Эдигер, комментируя изъятие нескольких партий «Цитрамона П» из аптек.

«Главное – не будет того, ради чего «Цитрамон» принимается, анальгезирующего эффекта. Если просто была нарушена технология создания препарата, то «Цитрамон» не может быть токсичным. Это очень плохо [нарушение технологии], но не очень существенно», – объяснил Эдигер Ura.ru.

Коммерческий директор «Дальхимфарма» Ирина Булыгина отметила, что не в курсе, из-за какого именно несоответствия «Цитромон» изъяли из продажи.

Росздравнадзор 26 августа сообщил об изъятии нескольких партий «Цитрамона П», ведомство не уточнило, покупал ли кто-то этот препарат. У лекарства нашли несоответствие по показателю «Растворение». Таблетки производили «Уралбиофарм» и «Дальхимфарм».