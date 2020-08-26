Бывшая сотрудница «Макдоналдс» назвала способ получить свежую еду

Бывшая сотрудница сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» Десси Джозеф рассказала, как получить самую свежую еду, пишет Daily Mirror.

По словам Джозеф, лучше избегать заказа в обеденные часы, так как клиенту могут выдать заранее приготовленную пищу.

«В обеденные часы мы заготавливаем определенное количество популярных позиций из меню. Вы не почувствуете разницу, так как еду разогревают», – передает РИА «Новости» слова Джозеф.

Чтобы получить свежую еду, девушка советует изменить блюдо под свой вкус, например, попросить добавить в бургер сыр. В таком случае сотрудник ресторана не сможет воспользоваться заранее приготовленной пищей.

Напомним, в 2018 году московским McDonald's выписали огромные штрафы за антисанитарию.