В ООН заявили, что не учитывают жителей Крыма при подсчете населения России

Отдел народонаселения ООН не включает крымчан в число жителей России при подсчете населения, сообщил глава секции по оценкам и прогнозам населения Патрик Герланд.

«Данные по Крыму включаются в сведения, публикуемые по Украине», – цитирует РИА «Новости» Герланда.

По его словам, отдел народонаселения ООН каждые два года выпускает документ под названием перспективы мирового населения с оценками и прогнозами по численности населения всех стран.

Герланд отметил, что последний прогноз был опубликован в 2019 году. Тогда прогнозировалось, что в 2020 году население России должно было бы составить 145,9 млн человек.

В предыдущем прогнозе, выпущенном в 2017 году, ожидалось, что в 2020 году население России будет 143,9 млн человек. По словам Герланда, разница между прогнозами связана с пересмотром тенденций рождаемости и миграции.

По данным Росстата, по состоянию на 1 июня численность населения России составляла 146,6 млн.

Ранее завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова заявила, что ООН включила крымчан в число жителей России при подсчете населения.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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