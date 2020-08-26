Мишустин подписал распоряжение о подготовке к российскому этапу «Формулы-1»

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26 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией

Производство танков - одно из важнейших достояний российского ВПК Антон Новодережкин/ТАСС
Россия рассматривает новые варианты «танка будущего», а Британия в то же самое время задумывается, не отказаться ли ей вовсе от этого вида военной техники. Кто больше прав в прогнозе относительно перспективного оружия, сохраняются ли былые достоинства танков сегодня – и сколько танков нужно нашей стране? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...

У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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  • Нет
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    Мишустин подписал распоряжение о подготовке к российскому этапу «Формулы-1»

    26 августа 2020, 09:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к этапу «Формулы-1» в Сочи, он пройдет 24-27 сентября, участники получат визы бесплатно.

    «Участники российского этапа «Формулы-1» получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Отмечается, что такой порядок будет действовать с 21 августа по 31 октября, в период подготовки и проведения мероприятий. Упрощенный режим распространяется на пилотов, почётных гостей, журналистов, а также тех, кто занимается организацией соревнований.

    Заявки на получение виз подает оргкомитет «Формулы-1». Поступившие от него документы будут рассматриваться в приоритетном порядке.

    Напомним, 10 июля «Формула-1» официально подтвердила проведение Гран-при России в сезоне-2020.


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