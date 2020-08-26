Мишустин подписал распоряжение о подготовке к российскому этапу «Формулы-1»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к этапу «Формулы-1» в Сочи, он пройдет 24-27 сентября, участники получат визы бесплатно.

«Участники российского этапа «Формулы-1» получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что такой порядок будет действовать с 21 августа по 31 октября, в период подготовки и проведения мероприятий. Упрощенный режим распространяется на пилотов, почётных гостей, журналистов, а также тех, кто занимается организацией соревнований.

Заявки на получение виз подает оргкомитет «Формулы-1». Поступившие от него документы будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Напомним, 10 июля «Формула-1» официально подтвердила проведение Гран-при России в сезоне-2020.