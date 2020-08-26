В России решили создать отечественный аналог Zoom

Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», разрабатывает облачную платформу для защищенной видеоконференцсвязи и намерен создать отечественный аналог сервиса Zoom, сообщил гендиректор концерна Владимир Кабанов.

«Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom», – передает ТАСС слова Кабанова.

По его словам, пандемия показала необходимость организации удаленных переговоров не только для коммерческих компаний, но и для госучреждений. В ближайшие годы российские госучреждения смогут перейти на отечественные системы видеосвязи, отметил он.

«Созданы все предпосылки для роста потребности в таких технологиях, а подтверждающие сертификаты по информационной безопасности и подтверждение статуса отечественной разработки позволяет внедрять продукты и для госнужд. Это перспектива ближайших лет», – сказал глава концерна.

Он добавил, что параллельно с развитием технологий для удаленной работы «Автоматика» также создает системы информационной безопасности.

Напомним, в мае Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор посредством видеоконференции, проведенной на платформе Zoom.