Земан госпитализирован и готовится к операции

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован из-за травмы руки, сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге, ему «будет проведена операция». Овчачек подчеркнул, что жизнь президента вне опасности, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, Земан «находится в контакте с семьей и сотрудниками» своей администрации.

Земану 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением, передает РИА «Новости».