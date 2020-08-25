Врач оценил заявления немецких врачей о найденных в организме Навального веществах

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Врач оценил заявления немецких врачей о найденных в организме Навального веществах

    25 августа 2020, 20:30

    Текст: Елизавета Булкина

    Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рассказал о веществах из группы ингибиторов холинэстеразы, которые, по утверждению врачей из клиники Charite, были обнаружены в организме блогера Алексея Навального.

    «Ингибиторы холинэстеразы – это огромный класс веществ от боевых отравляющих и противонасекомных средств до широко применяемых в практике лекарств – при Паркинсонизме, болезни Альцгеймера, шизофрении, глаукоме. Эти вещества используются и при наркозе. Возможно они были введены при лечении Навального в омской клинике с целью оказания ему помощи», – рассказал Воробьев «Комсомольской правде».

    Профессор также оценил возможность использовать эти вещества в качестве яда.

    «Практически каждое лекарство может быть использовано в токсических дозах. Отравления человека могут быть случайными, например, при передозировке лекарства или преднамеренными, если это попытка убийства. С целью смертельного отравления надо ввести много подобного вещества, «следовые» количества не токсичны», – пояснил эксперт.

    Воробьев объяснил, как вещество может попасть в организм человека.

    «Боевые отравляющие вещества распыляются в больших дозах и нанести ими «точечное» поражение невозможно. Сделать укол, наверно можно, но это тоже надо довольно много ввести вещества, что не пройдет незамеченным. Впрочем, я не токсиколог и не специалист по криминальным отравлениям. Кстати, эти боевые вещества есть сейчас только в США – остальные страны от них официально избавились», – пояснил врач.

    По мнению эксперта, состояние Навального могло быть вызвано сахарным диабетом.

    «Судя по сообщениям СМИ, а мне нет нужды не доверять врачам в омской клинике, это больше похоже на гипогликимическое состояние: к сожалению, если у него и не было сахарного диабета эта болезнь иногда начинается именно с гипогликемии. Тем более, по сообщениям, он долго не ел, а пил ли он чай с сахаром или без – не ясно», – сказал эксперт.

    Воробьев также напомнил, что в клинике Charite в 2004 году проходил лечение бывший президент Украины Виктор Ющенко после предполагаемого отравления.

    «Конечно, клиника Charite – известная клиника, особенно нашим людям, которые помнят ее по фильмам. Но с Ющенко они прошляпили диагноз проказы, который не вызывает сомнения и многих экспертов. Или не захотели его озвучивать – тогда тоже пытались обсудить длинные руки КГБ. Кому в голову мог прийти такой диагноз, если врачи ни разу не видели таких больных даже в классическом для этой болезни виде. К сожалению, привкус политики мешает медицине», – сказал Воробьев.

    Профессор также дал прогноз по состоянию здоровья Навального. «Гипогликимическая кома – это очень плохо. Если она продолжается долго – то совсем плохо. Но это мои рассуждения при полном отсутствии медицинской информации. Поэтому они не очень дорого стоят. Могли ли попытаться убить Навального? – конечно, у нас принято отправлять политиков на тот свет еще со времен царизма. Методы меняются, а цели и задачи – мало», – заключил Воробьев.

    В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

    Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что аналитика медиков из России и Германии по состоянию Навального совпадает, однако выводы разные.

    Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

    Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

    В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель. 


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