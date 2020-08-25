Врач оценил заявления немецких врачей о найденных в организме Навального веществах

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рассказал о веществах из группы ингибиторов холинэстеразы, которые, по утверждению врачей из клиники Charite, были обнаружены в организме блогера Алексея Навального.

«Ингибиторы холинэстеразы – это огромный класс веществ от боевых отравляющих и противонасекомных средств до широко применяемых в практике лекарств – при Паркинсонизме, болезни Альцгеймера, шизофрении, глаукоме. Эти вещества используются и при наркозе. Возможно они были введены при лечении Навального в омской клинике с целью оказания ему помощи», – рассказал Воробьев «Комсомольской правде».

Профессор также оценил возможность использовать эти вещества в качестве яда.

«Практически каждое лекарство может быть использовано в токсических дозах. Отравления человека могут быть случайными, например, при передозировке лекарства или преднамеренными, если это попытка убийства. С целью смертельного отравления надо ввести много подобного вещества, «следовые» количества не токсичны», – пояснил эксперт.

Воробьев объяснил, как вещество может попасть в организм человека.

«Боевые отравляющие вещества распыляются в больших дозах и нанести ими «точечное» поражение невозможно. Сделать укол, наверно можно, но это тоже надо довольно много ввести вещества, что не пройдет незамеченным. Впрочем, я не токсиколог и не специалист по криминальным отравлениям. Кстати, эти боевые вещества есть сейчас только в США – остальные страны от них официально избавились», – пояснил врач.

По мнению эксперта, состояние Навального могло быть вызвано сахарным диабетом.

«Судя по сообщениям СМИ, а мне нет нужды не доверять врачам в омской клинике, это больше похоже на гипогликимическое состояние: к сожалению, если у него и не было сахарного диабета эта болезнь иногда начинается именно с гипогликемии. Тем более, по сообщениям, он долго не ел, а пил ли он чай с сахаром или без – не ясно», – сказал эксперт.

Воробьев также напомнил, что в клинике Charite в 2004 году проходил лечение бывший президент Украины Виктор Ющенко после предполагаемого отравления.

«Конечно, клиника Charite – известная клиника, особенно нашим людям, которые помнят ее по фильмам. Но с Ющенко они прошляпили диагноз проказы, который не вызывает сомнения и многих экспертов. Или не захотели его озвучивать – тогда тоже пытались обсудить длинные руки КГБ. Кому в голову мог прийти такой диагноз, если врачи ни разу не видели таких больных даже в классическом для этой болезни виде. К сожалению, привкус политики мешает медицине», – сказал Воробьев.

Профессор также дал прогноз по состоянию здоровья Навального. «Гипогликимическая кома – это очень плохо. Если она продолжается долго – то совсем плохо. Но это мои рассуждения при полном отсутствии медицинской информации. Поэтому они не очень дорого стоят. Могли ли попытаться убить Навального? – конечно, у нас принято отправлять политиков на тот свет еще со времен царизма. Методы меняются, а цели и задачи – мало», – заключил Воробьев.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что аналитика медиков из России и Германии по состоянию Навального совпадает, однако выводы разные.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.