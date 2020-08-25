Ярославская область приобретет 26 единиц оборудования для детских поликлиник

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25 августа, вторник | Последнее обновление — 19:47 | vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения
Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом
Какими могут стать военные потери России в Белоруссии
Зачем автомат президенту Белоруссии
Владимир Зеленский вдохновил террористов
У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу
Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...
Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну
Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника ЗемлиПодробности...
В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
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