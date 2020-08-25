РПЦ сменила главу Троице-Сергиевой лавры

Синод РПЦ назначил наместником Троице-Сергиевой лавры епископа Бронницкого Фому вместо епископа Парамона, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Наро-Фоминский». Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначить преосвященного епископа Бронницкого Фому», – привел Легойда постановление синода, передает ТАСС.

Также синод заменил ректора Московской духовной академии (МДА)

«Имели суждение о положении дел в Московской духовной академии. Постановили: преосвященного епископа Звенигородского Питирима, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности ректора Московской духовной академии. Назначить ректором Московской духовной академии Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии с выражением благодарности за понесенные труды», – привел выдержку постановления синода Легойда.

Во вторник синод РПЦ также принял прошение Патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла об освобождения от должности. Его сменил епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.