На выборах в Новосибирске поддержку «Умного голосования» получили маргиналы

В начале этого года было объявлено о создании коалиции «Новосибирск 2020», которая ставит своей целью поддержку оппозиционных политиков на выборах в Новосибирский городской совет. СМИ рассказали противоречивые факты о кандидатах объединения.

Как сообщает проект «Фонд бабла с коррупцией», Вячеслав Анорин, который является кандидатом в депутаты от 1 избирательного округа, рассказывал журналистам о возможном употреблении им наркотиков, при этом используя «наркоманскую лексику».

Другой кандидат в депутаты горсовета по округу №16 Ольга Забалуева в соцсетях открыто заявляла, что хочет уехать из России.

Также Забалуева в 2016 году проходила обучение по программам «Трансперенси Интернешнл – Россия», которая еще в апреле 2015 году была признана организацией-иноагентом в России.

Отмечается, что кандидат по округу №46 Светлана Каверзина в мае 2020 года сделала ложный донос на тренера по смешанным единоборствам Д. Тараторина, заявив, что тот якобы продолжал проводить занятия в спортклубе при режиме самоизоляции.

Увидев фотографию, которая была сделана в 2018 году, Каверзина, не проверив эту информацию, подала заявление в полицию. Позже ей пришлось приносить извинения.

Напомним, «Умное голосование» – это акция штаба Алексея Навального, в рамках которой был сформирован список из кандидатов, не состоящих в «Единой России», за которых предлагалось голосовать на муниципальных выборах, прошедших в прошлом году в ряде регионов России.