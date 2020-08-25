В Москве ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье до 26 градусов тепла, ночью температура в столице опустится до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра во вторник не превысит 10 м/с, передает ТАСС.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.