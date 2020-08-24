В центре Москвы произошла массовая драка

Словесная перепалка между мужчинами в центре Москвы переросла в массовую драку, в результате которой госпитализирован один человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, вечером 22 августа в ОМВД по Красносельскому району поступило сообщение о драке между пятью мужчинами на улице Ольховской в районе дома 49.

«Как установили полицейские, в результате словесной перепалки на молодого человека напали четверо его знакомых. Возникла драка, в результате которой он получил телесные повреждения, ему вызвали скорую помощь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Согласно телефонограмме из больницы, у пострадавшего алкогольное опьянение, тяжелая открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он госпитализирован в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Напомним, в начале июля курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в Москве.