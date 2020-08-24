В туристическом районе Приморья установят более 200 мусорных контейнеров

Региональный оператор до конца октября установит более 200 контейнеров для сбора мусора в Хасанском районе Приморья – самом популярном среди туристов со всего Дальнего Востока, сообщила пресс-служба правительства края.

«До конца октября региональный оператор установит в Хасанском районе более 200 новых контейнеров, которые расставят и в пляжных зонах. Также предприятие закупает дополнительную технику для ликвидации несанкционированных свалок мусора», – передает ТАСС сообщение пресс-службы, сославшись на слова гендиректора «Приморского экологического оператора» Антона Бибикова.

Он отметил, что из-за роста числа туристов там увеличивается нагрузка на транспортные компании, которым приходится порой по несколько раз за день вывозить скапливающийся мусор.

Хасанский район на юге Приморья привлекает наибольшее число туристов со всего Дальнего Востока благодаря множеству живописных бухт и пляжей и уникальной природе. Здесь встречаются как южные, так и северные виды растений, многие из них эндемики и занесены в Красную книгу. На территории этого района находятся Дальневосточный морской заповедник и нацпарк «Земля леопарда».