Жительницу Казани укусил прятавшийся в винограде скорпион

В токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани поступила пациентка с уксусом скорпиона, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана. По словам пострадавшей, скорпион оказался в купленном в одном из продуктовых магазинов города винограде.

«Пациентка с уксусом скорпиона была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает», – приводит сообщение представителя пресс-службы регионального ведомства ТАСС.

Там уточнили, что при поступлении женщина находилась в состоянии средней тяжести.

По словам пострадавшей, скорпион оказался в купленном в одном из продуктовых магазинов города винограде, причем «паукообразное невозможно было заметить».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о запрещенных для содержания в домашних условиях видах животных.