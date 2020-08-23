ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали носить защитные маски с 12 лет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией COVID-19.

«Согласно совету ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети 12 лет и старше должны носить маску при тех же условиях, что и взрослые, в частности когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна», – приводит текст информационного бюллетеня на сайте ВОЗ ТАСС.

Что касается детей в возрасте 6-11 лет, то необходимость ношения маски зависит от ряда обстоятельств, в частности от «способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить маску», а также от «потенциального влияния ношения маски на обучение и психосоциальное развитие», говорится в бюллетене.

По мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ, должны быть учтены такие факторы, как наличие или отсутствие широкомасштабной передачи вируса в месте проживания ребенка, а также возможность осуществления соответствующего надзора и инструктирования детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.

От детей пяти лет и младше «не нужно требовать носить маску», указывают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Детям других возрастов не нужно носить маску во время занятий спортом и физических упражнений, таких как бег, прыжки или игры на площадке. Вместе с тем при проведении подобных мероприятий рекомендуется обеспечивать соблюдение санитарных мер. В частности, расстояние между детьми должно составлять не менее метра, число детей, играющих вместе, следует ограничивать. Требуется также обеспечить детям возможность для мытья рук и всячески его поощрять.

Ранее учителей российских школ обязали в новом учебном году носить маски. Кроме того, в Роспотребнадзоре и Минпросвещения рекомендовали школам предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД