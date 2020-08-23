В воскресенье синоптики пообещали москвичам солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД