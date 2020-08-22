Участники акции «Мы вместе» провели мероприятия на День флага России

Активисты ОНФ и члены команды «Молодежка ОНФ» отметили День государственного флага праздничными мероприятиями. Триколор поднимался на границе Европы и Азии, флаги проносились в труднодоступные районы, чтобы передать жителям России, и поднимались над вершиной скал.

Флаг России на границе Европы и Азии подняли активисты ОНФ в Башкортостане, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Забайкальском крае ребята вместе с профессиональными альпинистами совершили восхождение на скальные вершины комплекса Кадалинские дворцы. Триколор размером 4,5х10 м развернули на одной из самых высоких точек природного памятника V-VII вв. Горкина.

Во всех регионах страны «Молодежка ОНФ» украсила фасады дошкольных и образовательных учреждений российским триколором. Особое внимание ребята уделили тем детских садам и школам, где оказывали помощь и содействие в решении различных вопросов. Также участники «Молодежки ОНФ» провели тематический флешмоб «Связующая нить» в центральных парках 14 регионов. Они передавали друг другу клубок нитей, создав большое покрывало в цветах триколора.

«Государственный флаг – это символ объединения народа, нации. Мы живем в сильной, свободной и независимой стране, в которой у каждого есть своя малая Родина. И, конечно, в такой день участники «Молодежки ОНФ» постаралась максимально украсить российскими флагами как небольшие города и села, так и столицы. Особенно приятно передать триколор нам было в те детские сады и школы, где ребята, к примеру, установили детские площадки или оказали коллективам другую помощь. Это еще раз напомнило, о том, что мы едины», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В республике Алтай активисты ОНФ украсили флагами Айский мост. Это популярный туристический объект, который каждый день посещают сотни жителей и гостей региона. Переброшенный через реку Катунь, он объединяет два региона: Алтайский край и республику Алтай. В акции приняли участие около 300 человек. А в Краснодарском крае ребята в футболках цвета российского флага выстроились в слово «Россия».

В Ингушетии с 17 по 22 августа проходит фестиваль бэйсджампинга «Легенды Гор». Участники мероприятия перед прыжками растягивают флаг России на вершинах гор: Цей Лом, Цори Лом, Мят Лом. В Северной Осетии участники акции совершили восхождение на Лысую гору, где также установили десятиметровый флаг России.

В Костромской области активисты устроили легкоатлетический забег. Приняли участие в празднике и байкеры с мотоциклистами. Они поддержали всероссийскую акцию «Молодежки ОНФ» «Оставайся донором». Мотопробеги прошли в 12 регионах страны. В ряде из них участники также сдали кровь.

Главной целью акций было не только выразить уважение российскому триколору, но и раздать жителям как можно больше флагов, доставив их даже в самые отдаленные и труднодоступные районы. Ведь государственный символ должен быть у каждого гражданина страны.

«День флага – это молодой, но важный праздник. Для каждого россиянина государственный флаг – это символ независимости, защиты, державности, единства. ОНФ по всей России традиционно проводит мероприятия по истории государственного флага в различных форматах: квизы и познавательные викторины, онлайн-флешмобы и акции по раздаче ленточек триколора», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Он также рассказал, что на Сахалине, в Томске, Новосибирске, Салехарде, Челябинске, в Ставрополе, Крыму, Туле и на Ямале прошли мероприятия ОНФ исторической направленности. Ведь государственному флагу России уже более 350 лет. «Целью наших акций является привлечение внимания к государственному празднику и расширение исторических знаний. Знание опыта предыдущих поколений помогают ориентироваться в мире и не совершать ошибок прошлого. Мы видим с каждым годом, как люди позитивно откликаются на подобные мероприятия – для участия в них они берут большие и маленькие флажки, трехцветные ленты и разноцветные шары», – резюмировал Бичаев.