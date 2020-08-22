Участники акции «Мы вместе» провели мероприятия на День флага России

Взгляд
22 августа, суббота  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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В Белоруссии ожил перестроечный евровирус

Игорь Караулов, поэт, публицист
Главный вопрос тут вот какой: можем ли мы стать европейцами сами по себе или всегда будем вынуждены догонять, копировать или действовать под руководством каких-то истинных европейцев. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Участники акции «Мы вместе» провели мероприятия на День флага России

    22 августа 2020, 21:07

    Активисты ОНФ и члены команды «Молодежка ОНФ» отметили День государственного флага праздничными мероприятиями. Триколор поднимался на границе Европы и Азии, флаги проносились в труднодоступные районы, чтобы передать жителям России, и поднимались над вершиной скал.

    Флаг России на границе Европы и Азии подняли активисты ОНФ в Башкортостане, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В Забайкальском крае ребята вместе с профессиональными альпинистами совершили восхождение на скальные вершины комплекса Кадалинские дворцы. Триколор размером 4,5х10 м развернули на одной из самых высоких точек природного памятника V-VII вв. Горкина.

    Во всех регионах страны «Молодежка ОНФ» украсила фасады дошкольных и образовательных учреждений российским триколором. Особое внимание ребята уделили тем детских садам и школам, где оказывали помощь и содействие в решении различных вопросов. Также участники «Молодежки ОНФ» провели тематический флешмоб «Связующая нить» в центральных парках 14 регионов. Они передавали друг другу клубок нитей, создав большое покрывало в цветах триколора.

    «Государственный флаг – это символ объединения народа, нации. Мы живем в сильной, свободной и независимой стране, в которой у каждого есть своя малая Родина. И, конечно, в такой день участники «Молодежки ОНФ» постаралась максимально украсить российскими флагами как небольшие города и села, так и столицы. Особенно приятно передать триколор нам было в те детские сады и школы, где ребята, к примеру, установили детские площадки или оказали коллективам другую помощь. Это еще раз напомнило, о том, что мы едины», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

    В республике Алтай активисты ОНФ украсили флагами Айский мост. Это популярный туристический объект, который каждый день посещают сотни жителей и гостей региона. Переброшенный через реку Катунь, он объединяет два региона: Алтайский край и республику Алтай. В акции приняли участие около 300 человек. А в Краснодарском крае ребята в футболках цвета российского флага выстроились в слово «Россия».

    В Ингушетии с 17 по 22 августа проходит фестиваль бэйсджампинга «Легенды Гор». Участники мероприятия перед прыжками растягивают флаг России на вершинах гор: Цей Лом, Цори Лом, Мят Лом. В Северной Осетии участники акции совершили восхождение на Лысую гору, где также установили десятиметровый флаг России.

    В Костромской области активисты устроили легкоатлетический забег. Приняли участие в празднике и байкеры с мотоциклистами. Они поддержали всероссийскую акцию «Молодежки ОНФ» «Оставайся донором». Мотопробеги прошли в 12 регионах страны. В ряде из них участники также сдали кровь.

    Главной целью акций было не только выразить уважение российскому триколору, но и раздать жителям как можно больше флагов, доставив их даже в самые отдаленные и труднодоступные районы. Ведь государственный символ должен быть у каждого гражданина страны.

    «День флага – это молодой, но важный праздник. Для каждого россиянина государственный флаг – это символ независимости, защиты, державности, единства. ОНФ по всей России традиционно проводит мероприятия по истории государственного флага в различных форматах: квизы и познавательные викторины, онлайн-флешмобы и акции по раздаче ленточек триколора», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

    Он также рассказал, что на Сахалине, в Томске, Новосибирске, Салехарде, Челябинске, в Ставрополе, Крыму, Туле и на Ямале прошли мероприятия ОНФ исторической направленности. Ведь государственному флагу России уже более 350 лет. «Целью наших акций является привлечение внимания к государственному празднику и расширение исторических знаний. Знание опыта предыдущих поколений помогают ориентироваться в мире и не совершать ошибок прошлого. Мы видим с каждым годом, как люди позитивно откликаются на подобные мероприятия – для участия в них они берут большие и маленькие флажки, трехцветные ленты и разноцветные шары», – резюмировал Бичаев.


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