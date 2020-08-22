Тегеран предложил повторить учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе

Иран предлагает еще раз провести маневры военно-морских сил с Россией и Китаем в Оманском заливе, заявил иранский министр обороны Амир Хатами в ходе визита в Москву.

Москва и Тегеран наращивают прогресс в военном сотрудничестве, но пандемия коронавируса снизила интенсивность этого процесса, заявил Хатами, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы, все три страны заинтересованы в повторении подобных маневров», – сказал Хатами агентству.

В ходе визита Хатами проведет встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу и посетит военно-технический форум «Армия-2020».

Ранее посол Ирана Казем Джамали заявил, что Москва и Тегеран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем.

Напомним, совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая проходили с 27 декабря 2019 года в северной части Индийского океана и Оманском заливе. За ними наблюдали Соединенные Штаты.