Третий Всероссийский марафон #ОставайсяДонором стартовал в День государственного флага

В День Государственного флага стартовал всероссийский марафон #ОставайсяДонором, организованный Федеральным медико-биологическим агентством и Молодежкой ОНФ. К участию в марафоне присоединился байкерский клуб «Ночные волки» вместе с его лидером Александром Залдастановым (Хирургом).

В поддержку донорского движения #ОставайсяДонором в Чеченской республике, Челябинской и Свердловской областях, республике Башкортостан, Красноярском крае, Иркутской, Мурманской и Омской областях, а также в Саратове, Липецке, Ставрополье, Ростове, Москве, Севастополе и Республике Крым байкеры проехались по центральным улицам городов с флагами России. Таким образом, участники мотодвижения отметили день Государственного Флага. После мотопробега в ряде регионов байкеры лично поддержали участников донорского движения #ОставайсяДонором, приняв участие в сдаче крови, говорится в сообщении на сайте Службы крови.

«Сегодня День Государственного флага – очень важный для каждого россиянина праздник. Наш российский триколор – один из старейших флагов в мире. На протяжении нескольких столетий мы бережно храним символ нашего Государства. И чем надежнее мы сохраняем его, тем надежнее защищаем суверенитет государства и его территориальную целостность. Наш флаг – это символ национального единства, воинской славы и доблести, символ патриотизма», – отметил Залдастанов.

«А патриотизм зажигает только чистые сердца. У тех, у кого патриотизм находит отклик, у них 100% чистое сердце. Мне кажется, что донорство – это часть патриотизма – это тихий подвиг каждого его участника, это сопричастность каждого, мы понимаем, что нас много и мы вместе», – продолжил Хирург.

Всероссийский марафон #ОставайсяДонором пройдет в этот раз во всех 85 регионах Российской Федерации в формате донорских субботников, вплоть до 15 сентября региональные станции переливания крови ждут доноров, в том числе и по субботам. Сегодня, в день старта акции, первыми к ней присоединились те регионы, где наблюдается значительное снижение запасов банка компонентов крови.

«Наша команда в период пандемии ни на день не прекращала работу. Мы участвовали в перепрофилировании больниц, довозили врачей до дома и работы, помогали пожилым жителям в доставке лекарств и других просьбах. Акция #ОставайсяДонором – еще одно важное направление. То, что количество участников донорского марафона растет, говорит о его востребованности и популярности. Кровь и ее компоненты ежедневно требуются в операционных, роддомах, в отделениях гемодиализа, онкологических больницах. Мы рады быть там, где нужна помощь», – отметил заместитель Руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Две крупные всероссийские акции #ОставайсяДонором, организованные Молодежкой ОНФ и Федеральным медико-биологическим агентством, прошли в апреле и июне этого года. По итогам прошедших двух акций #ОставайсяДонором к донорскому движению присоединилось около 70 тысяч человек во всех субъектах Российской Федерации. Организаторы решили сделать марафон традиционным. Акция продлится почти месяц.

«На пике пандемии всероссийская акция #ОставайсяДонором позволила Службе крови напомнить согражданам о важности сохранения донорской активности несмотря на внешние факторы. Развитие Службы крови – это социальное, затрагивающее интересы всего общества направление, и основной упор должен быть сделан на поддержание и стимулирование кадрового донорства. В День Государственного флага совместно с Молодежкой ОНФ мы запускаем третий совместный марафон #ОставайсяДонором, который объединит донорское сообщество всех субъектов Российской Федерации с целью поддержания стратегического запаса компонентов донорской крови, необходимых во многих сферах медицинской деятельности», – сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В рамках мероприятий Всероссийского марафона #ОставайсяДонором во всех учреждениях службы крови соблюдается комплекс противоэпидемиологических мероприятий, в том числе правил использования средств индивидуальной защиты, масочного режима и термометрии.

Напоминаем, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. Ознакомиться с перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к процедуре, а также с адресами учреждений и их актуальными «донорскими светофорами» можно на официальном интернет-портале Службы крови.