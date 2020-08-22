В субботу синоптики пообещали москвичам солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 21 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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