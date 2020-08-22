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22 августа, суббота | Последнее обновление — 04:33 | vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход
Главным врагом России в Минске считают не того человека
Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»
Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Омским врачам пришлось ходить по минному полю
Евгений Пинелис, врач-реаниматолог, США
Мы сейчас абсолютно ничего не знаем о ситуации с Навальным, что совершенно не мешает очень многим бросаться обвинениями, утверждать что-то, основываясь на абсолютно непроверенных данных, а скорее – слухах. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
СССР выстоял бы и без ленд-лиза
Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Россия должна не потерять Монголию
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну
Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника ЗемлиПодробности...
В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
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© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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