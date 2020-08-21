Белорусы выстроились в очереди за валютой Украинцам запретили посещать Белоруссию без загранпаспорта Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео 21 августа 2020, 16:59

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

На кадры, снятые на нательную камеру, попал момент взрыва самодельной бомбы в Сирии, в результате которого погиб генерал-майор ВС России Вячеслав Гладких. Инцидент произошел в 15 километрах от сирийского города Дейр-эз-Зор. Видео публикует «Вести.ru». Напомним, генерал-майор Вооруженных сил России погиб, еще двое военных пострадали в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Как утверждает портал «Русская весна» со ссылкой на источники, погибшим был заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Вячеслав Гладких. СК России возбудил уголовное дело по факту гибели в Сирии генерала ВС и ранения еще двух военных.

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