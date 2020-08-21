ЦБ заявил о навязывании клиентам услуг в банках

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21 августа, пятница | Последнее обновление — 15:47 | vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход
Главным врагом России в Минске считают не того человека
Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»
Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Россия должна не потерять Монголию
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Методички для майданов надо начинать с философии
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...
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Эдипов комплекс масс
Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну
Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника ЗемлиПодробности...
В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
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