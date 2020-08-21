Росздравнадзор рассказал о диагностировавшей «нарушение в чакре» клинике

Медицинское оборудование изъяли из московской клиники, в которой пациентам ставили диагноз «паразитарная инвазия» и «нарушение в чакре», сообщает пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

В надзорное ведомство поступили сведения о некачественном оказании медицинской помощи в столичной частной клинике. Территориальным органом была проведена контрольная закупка.

«Специалист территориального органа в рамках контрольной закупки под видом пациента обратился ООО «Центр Елисеевой» с жалобами на плохое самочувствие. По итогам диагностических мероприятий поставлен диагноз «паразитарная инвазия». Также сотрудник частной клиники по итогам диагностических мероприятий с применением специального оборудования поставил диагноз «нарушение в чакре три и чакре пять», – говорится на сайте Росздравнадзора.

Уточняется, что после сразу после контрольной закупки специалист обратился в государственную медицинскую организацию, где диагноз «паразитарная инвазия» не подтвердился.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. В рамках административного расследования проведен осмотр места осуществления деятельности. В целях предупреждения нанесения вреда жизни и здоровью граждан из клиники изъяты медицинские изделия. Административное расследование продолжается», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что рассматривается возможность привлечения организации к административной ответственности за безлицензионное осуществление медицинской деятельности. Уточняется, что все материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Напомним, в 2018 году бухгалтера и двух сотрудников Иркутской областной клинической психиатрической больницы осудили за хищение пенсий пациентов на общую сумму более 700 тыс. рублей.