В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 21–23 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-восточный, северный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.