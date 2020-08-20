Эксперт объяснил рост реальных зарплат в июле

«Средние номинальные и реальные зарплаты показывают рост, несмотря на карантинные ограничения, что во многом обусловлено стимулирующими мерами правительства Российской Федерации», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат экономических наук, доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев.

По его словам, заработные платы выросли благодаря расширению кредитования корпоративного сектора, начиная с марта. «Однако потребительское кредитование несколько снизилось, что обуславливает низкую потребительскую инфляцию», – отметил он.

«Средние номинальные и реальные зарплаты показывают рост, несмотря на карантинные ограничения, что во многом обусловлено стимулирующими мерами правительства Российской Федерации. Таким образом, есть основания полагать, что экономика начнет восстанавливаться уже в конце 2020 года», – сказал ученый.

Между тем в докладе Росстата «О социально-экономическом положении в России в январе-июле 2020 года» отмечается, что основные показатели в июле показали рост по сравнению с июнем. Исключение составило жилищное строительство, зафиксировано падение его объемов на 4,5% (без учета жилых домов, возводимых на садоводческих участках) или на 2,8% (с учетом жилых домов на садоводческих участках).

По сравнению с июлем 2019 года позитивный рост показали сельское хозяйство и перевозки водным транспортом. В июне также выросли номинальная и реальная начисленные заработные платы, причем как к июню 2019 года, так и к маю 2020 года, отмечает Росстат. Выпуск сельхозпродукции составил 588,7 млрд руб. Это на 4,0% больше, чем год назад и на 86,1% больше, чем в июне 2020 года. Самый яркий результат месяца среди всех секторов экономики.

Грузооборот транспорта снизился по сравнению с июлем 2019 года на 8,4%, но вырос к июню на 4.2%. Данные июля показывают, что грузооборот следует за динамикой промышленного производства. Рост производства в основных отраслях – химия, машиностроение, пищевая промышленность, отдельные отрасли электронной промышленности – приводит к увеличению перевозок по железной дороге, автомобильным транспортом и на речных судах.

Железнодорожные и автомобильные грузоперевозки показали рост оборота к июню этого года и снижение к июлю 2019 года. На них приходится порядка 50% грузооборота. Однако авиаперевозки, наиболее пострадавшие из-за пандемии, показали падение и по сравнению с июнем 2020 года (на -2,8%), и по сравнению с июлем 2019 года (на -12,5%).

Аналогичная ситуация с трубопроводами. Перекачка выросла по сравнению с июнем на 1,6%, но снизилась по сравнению с июнем на 15%. Это итог ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

Оборот розничной торговли продемонстрировал рост к июню 2020 года (на 8,2%) и снижение к июлю 2019 года (на -2,6%). При этом рост розничных продаж ТНП восстанавливался в июле активнее, чем рост продуктов питания (рост к июню 12,9% по ТНП и 3,5% по продуктам питания). Аналогичная картина была отмечена и в июне – рост на 28,8% и 5,4%, соответственно.

Объем платных услуг населению показал рост на 9,3% к июню этого года, но не достиг показателей июля 2019 года (снижение на 25,5%). Восстановление этого сектора экономики ускоряется (в июне рост к маю составил 8,5%).

Номинальная среднемесячная начисленная зарплата в июле выросла на 2,6% к маю 2020 года и на 3,8% к июню 2019 года, составив 52,1 тыс. рублей. Реальная среднемесячная начисленная зарплата выросла на 2,4% к маю 2020 года и на 0,6% к июню 2019 года (рост с учетом инфляции).