МИД оценил размещение американских ракет в Азии

Стремление США разместить в Азии ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и может дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в мире в целом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Полагаем, это дестабилизирующая мера с точки зрения международной и региональной безопасности. Несомненно, появление новых американских ракетных средств в регионе спровоцировало бы опасный виток гонки вооружений – снова. Вынуждены также учитывать, что такие вооружения создавали бы дополнительные ракетные риски и для нашей территории, включая объекты стратегического значения, что потребует принятия необходимых мер реагирования», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены развертывать крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России.

Напомним, 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

В МИД России подчеркивали, что за год, прошедший с момента выхода США из ДРСМД, угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно возросли.