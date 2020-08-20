Самоизоляцию для пожилых решили отменить в Подмосковье

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Самоизоляцию для пожилых решили отменить в Подмосковье

    20 августа 2020, 16:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Подмосковье решили отменить режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующий указ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Согласно указу, снимается режим самоизоляции для людей от 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live». Это ограничение будет отменено 24 августа.

    Также работа вузов и образовательных организаций профессионального образования будет осуществляться с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача России.

    Ранее сообщалось, что вакцинировать от COVID в Московской области будут в первую очередь медиков, педагогов, людей старшего поколения и находящихся в зоне риска.


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